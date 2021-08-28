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В информационном агентстве The National Interest был опубликован материал, где американский эксперт назвал РФ страной, по территории которой проходят трубопроводы.

Джонатан Хэслам, авто статьи и научный сотрудник Кембриджского университета, отметил, что Москва способна использовать новое мощное оружие против других стран. Речь идет о сырьевой монополии, которая с каждым годом становится только сильнее.

Ученый отметил, что Россия обладает огромным влиянием на международной арене, так как имеет гигантские запасы нефти и газа, а также способна доставлять их разными способами. Прямо сейчас, по мнению Хэслама, Кремль пытается воспользоваться поставками «голубого» топлива в качестве инструмента для восстановления контроля над Польшей и Украиной. Он также пытается осуществить прокладку дополнительных трубопроводов.

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