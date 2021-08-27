Ракета класса «воздух-воздух» Р-73, разработанная еще в СССР, по характеристикам своей системы захвата цели значительно опережала западные аналоги. Но сейчас, даже с учетом недавней серьезной доработки, она уже отстает. Китайский портал Sohu отмечает лишь некоторый прогресс России в создании новых типов авиационных ракет для ближнего боя. Discover24 представляет перевод основных положений статьи Sohu.

После 2010 года на трех основных авиационных заводах ОКБ Сухого началось серийное производство трех основных типов истребителей – многоцелевых Су-35С в Комсомольске-на-Амуре и Су-30СМ в Иркутске, а также истребителя-бомбардировщика Су-34 в Новосибирске. Эти три модели имеют много общего: можно сказать, что все они являются улучшенными вариантами истребителя Су-27. В целом за последнее десятилетие было выпущено более 300 самолетов новых типов, которые являются сейчас наиболее совершенными российскими истребителями и находятся на передовом мировом уровне. Они поступили на вооружение ВВС и ВМФ России, небольшое их количество идет на экспорт.

Эти три типа истребителей могут использовать большое количество российских ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Тем не менее, все используемые ими ракеты «воздух-воздух» для ближнего боя сейчас представляют собой модель Р-73. Это ракета малой дальности третьего поколения, разработанная еще в начале 1980-х годов. Первыми истребителями, оснащенными Р-73, в основном стали МиГ-29 ОКБ Микояна. В этой ракете используется инфракрасная ГСН с максимальным углом нацеливания ±40 градусов. Благодаря прицелу, интегрированному в шлем пилота истребителя, Р-73 получила повышенную способность к первоначальному целеуказанию при запуске.

Говорят, что в начале 1990-х годов МиГ-29 бывших ВВС Восточной Германии, доставшийся «люфтваффе» после объединения страны, был оснащен ракетами Р-73 для имитации столкновения с истребителями НАТО, в число которых включили самые современные на то время F-16 и Mirage-2000. Во множестве смоделированных столкновений комбинация ракет Р-73 и шлемных прицелов дала очевидные преимущества. Именно этот инцидент побудил страны НАТО разработать новое поколение ракет класса «воздух-воздух» малой дальности и шлемных прицелов – ими стали американская AIM-9X, британские AIM-132 и другие, разработанные совместно многими европейскими странами.

После вступления в 21 век, с успехом нового поколения ракет НАТО, российские Р-73 начали значительно от них отставать. Угол целеуказания американской ракеты AIM-9X составляет до ±90 градусов, что заметно больше ±40 градусов у Р-73. В Р-73 по-прежнему использовалась традиционная инфракрасная ГСН, в то время как на Западе ГСН новое поколение ракет получило более совершенный искатель инфракрасного излучения, а их способности к преодолению помех и «тепловых ловушек» стали намного сильнее.

Воздушно-космические силы России понимали эти технологические пробелы лучше, чем кто-либо другой. В целях улучшения характеристик Р-73 в последние годы российская военная промышленность разработала множество улучшенных моделей. Основной из них является ракета класса «воздух-воздух» малой дальности Р-74. По информации российских источников, Р-74 имеет угол целеуказания около ±60 градусов, а также существует в варианте повышенной дальности – до 40 км.

Последняя модификация в семействе Р-74 – это Р-74М. Угол целеуказания ракеты Р-74МР составляет около ±75 градусов, максимальная дальность полета указана в 40 километров. Это вполне сравнимо с американской ракетой-аналогом AIM-9X. Сейчас ракета ближнего радиуса действия Р-74М преимущественно идет в оснащение истребителей Су-35С, она же предполагается для оснащения истребителя-невидимки Су-57.

На базе Р-74М была разработана еще одна версия ракеты «воздух-воздух» малой дальности – Р-74М2. По предварительной информации, габариты корпуса ракеты и размах крыла были уменьшены, но общие характеристики остались неизменными. Российская военная промышленность заявляла, что комплексные характеристики ракеты малой дальности Р-74М2 в основном достигли уровня AIM-9X и AIM-132.

В последние годы на некоторых авиашоу представители российской военной промышленности заявляли, что ракета малой дальности Р-74 может быть установлена на боевых вертолетах Ми-28 и Ка-52. Что касается количества произведенных ракет Р-74, то данных, раскрываемых Россией, не так много, и потому за рубежом в целом считают, что число новых Р-74 невелико. Причина – отсутствие соответствующего финансирования ВКС России и российской военной промышленности.

Наконец, добавим еще один момент. Помимо достаточно скромных характеристик новых ракет Р-74 и малого количества их поставок, разработка нашлемных дисплеев в российской военной промышленности все последние 30 лет продвигается крайне медленно. За этот же период на Западе уже выпущено несколько версий новых поколений оборудования, причем крупными партиями для замены шлемов на более передовые. Это лишний раз подтверждает: сильная военная промышленность и военная мощь страны должны прежде всего опираться на экономическую мощь.