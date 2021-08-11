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Сильный ливень с грозой и молнией превратил Вологду в новую Венецию, пишут пользователи социальных сетей. Они сообщают, что из-за ненастной погоды многие улицы затопило. Причем особенно пострадали центральные районы.

Жители областного центра передвигаются по улицам пешком по колено в воде, так как автомобили в буквальном смысле слова поплыли из-за сильного дождя. На дорогах, которые затопило не так сильно, многие автомобили глохнут из-за воды и не могут продолжать движение.

На одном из видео можно разглядеть один из магазинов, в который мощным потоком врывается вода прямо с крыши и заливает продукты питания.

В сообществе «Онлайн Вологда» пишут, что дождь пошел в ночь на вторник и буквально за несколько часов превратил улицы города в полноводные бурные реки.

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