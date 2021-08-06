Коллекционер гаджетов Apple Джулио Зомпетти продемонстрировал беспроводную зарядку от Apple, разработка которой была прекращена.

По словам коллекционера, он купил этот прототип в Китае. Судя по опубликованному видео, зарядка работоспособна – когда на неё был поставлен iPhone, на его экране появилась указывающая на процесс зарядки анимация. Зомпетти отметил, что у зарядки нет внешнего кожуха, но есть шасси из нержавеющей стали.

Отмечается, что устройство имеет 22 индукционных катушки и 22 контроллера. Зомпетти сообщил, что, несмотря на незаконченность, к примеру, анимация зарядки недоделана, при помощи устройства можно заряжать два iPhone. Выпуск этой зарядки был отменён в 2019 году из-за технических сложностей.

Также коллекционер отмечает, что прототипы Apple и различные редкие гаджеты компании можно обнаружить в Китае на барахолках или у инженеров.

Ранее мы сообщали о том, что компания Apple добавит систему Face ID во все свои устройства. Однако когда это может произойти, не уточняется.