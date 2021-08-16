Французский военный гигант Nexter Systems (производитель танков «Леклерк» и другой бронетехники) выпустил анимационный ролик, демонстрирующий уничтожение российской военной техники с помощью новой самоходной артиллерийской гаубицы Caesar. Об этом сообщает сербский портал Srbija Danas, перевод статьи представлен изданием discover24.ru.

Видео, напоминающее что-то из серии компьютерных игр серии «War Game», в сопровождении композиции «Времена года» Вивальди показывает разведывательные машины Nexter Titus, оснащенные роботами Nerva, которые получают огневую поддержку от батарей Caesar поблизости. Затем Caesar запускает ракеты и при этом уничтожает одной ракетой два танка, напоминающие основные боевые танки Вооруженных сил России Т-72Б3.

«Какова задача усиленной артиллерии? Положиться на роботов, чтобы реализовать возможности передового наблюдения, облегчить нагрузку на расчеты и защитить их», – сообщается в титрах к видео.

Впервые представленная в 2015 году на выставке Defense Fair в Великобритании французская бронемашина на базе Tatra 8х8 с батареей Caesar, которую можно увидеть на видео, неотразимо напоминает угловатую конструкцию российской модели защищенной машины с противоминным бронированием (так называемых MRAP), разработанной еще в 2010 году и представленной в 2014 году.

На YouTube-странице группы «Nexter» есть многочисленные комментарии на русском языке, в которых критикуют видео и высмеивают «системные требования новой игры», отмечая, что «во второй части такой игры Франция станет субъектом Российской Федерации». Некоторые указали на технические неточности видео, на котором граната была выпущена через густо засаженный деревьями район:

«Артиллерийский огонь сквозь деревья – это действительно что-то новенькое для Франции. В результате получится мясной фарш, который будет окружать гаубицу после первого выстрела», – отметил один из пользователей на русском языке.

Nexter Systems – далеко не первая оборонная компания, которая использует российскую военную технику в 3D-анимации. Ранее этим летом израильский военный гигант «Рафаэль» выпустил анимационный видеоролик, в котором его новая крылатая ракета уничтожает корвет, аналогичный тому, что используется Черноморским флотом России.

Кроме того, в последнее время техасское оборонное предприятие Bel Tektron, показывая свои вертолеты Bel 360 Invictus, продемонстрировало, как они нейтрализуют батареи ПВО, которые в 3D-анимации сильно напоминают российские С-400. Южнокорейские ВВС опубликовали видео, на котором показаны F-35, «успешно преодолевающие» современные системы ПВО российского производства в Северной Корее, которые, как известно, вообще никогда не были проданы Россией этой стране.