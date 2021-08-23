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Территориальная избирательная комиссия №22 приняла агитационный ролик Максима Шугалея, который выдвигается в депутаты Законодательного собрания Петербурга. Ранее представитель Шугалея Павел Зотов получил отказ из-за проблем с воспроизведением видео. На место была вызвана полиция, а в Горизбирком и ЦИК РФ направлены жалобы.

«В итоге мы попробовали в разных помещениях на разных компьютерах, то есть это было не помещение комиссии, после чего материал был принят. Но ни кандидат, ни его представители не несут ответственности за ту технику, на которой работает избирательная комиссия», — рассказал Зотов.

Он также заявил, что ТИК могла бы сразу принять видео, не тратя времени кандидата. Однако для решения ситуации Максиму Шугалею пришлось прибыть в территориальную избирательную комиссию. Глава Фонда защиты национальных ценностей рассказал журналистам, что полицию вызвали обе стороны. Однако это «рабочие моменты», которые должны лишь призвать избирком выполнять свои обязанности.

«В динамичных избирательных компаниях такое возникает постоянно, поэтому просим стороны спокойно относиться к тому, что все выполняют свои обязанности: как ТИК, так и кандидат», — рассказал Шугалей.

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