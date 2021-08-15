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В Армейских играх «Арми-2021», которые пройдут на территории России, впервые будут принимать участие самолеты китайской военной авиации. Издание Sina рассказывает, какие именно воздушные машины КНР отправит в РФ.

В настоящий момент известно, что китайские самолеты примут участие в конкурсе «Авиадартс». Эти соревнования позволяют летчикам продемонстрировать не только свое мастерство пилотажа, но и умение поражать наземные и воздушные цели.

В данном конкурсе планируется участие китайских бомбардировщиков H-6K со штатным вооружением, а также истребителей J-16 и J-10B с ракетами класса «воздух-поверхность». Кроме того, в Россию направляются транспортные самолеты Y-20 и Y-9.

Напомним, что ранее в РФ прибыли китайские танки, которые отправились со станции Забайкальск и преодолели расстояние в семь тысяч километров. Они намереваются принять участие в Танковом биатлоне – одной из наиболее популярной дисциплин Армейских игр.

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