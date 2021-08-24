Журналисты китайского издания «Жэньминь жибао» заявили, что учения «Запад-2021», которые осенью проведут Россия и Белоруссия, являются ответом на постоянные провокации со стороны Запада.

Учений начнутся 10 сентября и закончатся 16 сентября. Китайские журналисты считают, что эти маневры могут представлять для Запада опасность. Объясняют авторы статьи это тем, что во время учений власти России и Белоруссии задействуют немало войск, и будут совместно отрабатывать приёмы против вражеской армии.

Немало внимания планируется уделить защите западного направления. Также заявляется, что будет весьма активно применяться авиация обеих стран. Так, Россия развернёт истребители Су-35, Су-34, Миг-31, и другую авиатехнику. Также будут задействованы ЗРК С-400 и «Панцирь-С».

Отмечается, что в учениях примет участие около 12 800 военнослужащих из России, Белоруссии, а также Казахстана. Основная часть учения пройдёт в Белоруссии.

Ранее журналист Януш Бугайский заявил, что на учениях «Запад-2021» Россия и Белоруссия отработают действия в ходе возможных вооруженных конфликтов с Польшей и странами Прибалтики. По его словам, Россия может начать широкомасштабное наступление на эти страны, а также на Украину.