Министерство обороны России рассматривает возможность закупки для ВМФ дополнительных корветов проекта 22160, их новая партия будет построена по доработанному проекту. Корабельное вооружение также будет модифицировано, а последний проект модернизации предусматривает оснащение новой системой ПВО большой дальности. Как отмечает китайский портал QQ-Tencent, в будущем корветы этого проекта способны стать основой обороны российских прибрежных вод.

Президент России Владимир Путин на недавнем праздновании Дня ВМФ отметил, что Россия занимает достойное место среди крупнейших морских держав мира, а российские военно-морские силы действуют почти во всех частях Мирового океана. Но в Китае считают, что современное состояние кораблей ВМФ России «не очень соответствует хвастовству Путина». Океанский флот в целом утратил способность контролировать море за пределами морских границ страны.

Российский флот способен поддерживать высокую степень готовности лишь для 8 стратегических ракетных атомных подводных лодок, 8 атомных подводных лодок с крылатыми ракетами и 8 ударных атомных подводных лодок. Помимо этого, основной ударной силой ВМФ России служат бомбардировщики, вооруженные противокорабельными ракетами.

Основной боевой надводный флот ВМФ России – это главным образом большая группа из ракетных кораблей с тоннажем от нескольких сотен до 2000 тонн. При этом общий тоннаж больших надводных кораблей ВМФ России сокращается день ото дня, его уже недостаточно для крупномасштабных океанских операций.

По мнению QQ-Tencent, многоцелевые легкие фрегаты (корветы) с управляемыми ракетами способны стать удачной альтернативой для ВМФ России по сравнению с эсминцами и большими противолодочными кораблями Тихоокеанского и Северного флотов при выполнении океанских задач. Это выгоднее, дешевле и эффективнее осуществлять отправкой фрегатов проекта 22160.

Корветы нового поколения представляют собой боевые корабли длиной 94 м и шириной 14 м, с осадкой 3,4 метра. Водоизмещение не превышает 1500 тонн, экипаж – около 80 человек, максимальная скорость – 25 узлов (достаточно высокая), дальность – 6000 морских миль.

Начиная с 2019 года на вооружении ВМФ России состоят три корвета проекта 22160, все они находятся на Черноморском флоте, а их порт приписки – Новороссийск. Корабль в высшей степени автоматизирован, имеет модульную конструкцию, поэтому может оснащаться различными системами вооружения. Из-за этого в российском военно-морском флоте их называют «кораблями-роботами». Корабль является первым корветом ВМФ России, на котором может размещаться противолодочный вертолет Ка-27.

Всего к 2023 году российские военные планируют построить 6 кораблей проекта 22160. Однако крупнейшим флотам ВМФ России сейчас требуется больше кораблей этого уровня. Поскольку корвет проекта 22160 обладает высокими мореходными качествами, он, по оценкам, почти аналогичен в боевых возможностях фрегату с управляемыми ракетами проекта 22350 массой 4500 тонн. Он может действовать не только в прибрежных водах России и в Черном море, но и в Японском, Балтийском, Баренцевом морях и Атлантике, и даже выходить в Красное море для антипиратских миссий.

Корвет проекта 22160 оснащен различными видами вооружения и оборудования, в том числе противолодочным, ударным и противовоздушным. Корабль отличается высокой степенью скрытности, его надстройка спроектирована с учетом снижения характеристик обнаружения радарами.

Корвет может нести крылатые ракеты 3М14 «Калибр-НК». Артиллерийская система включает 57-мм или 76-мм морские орудия. Кроме того, он оснащен противодиверсионным оборудованием для специальных операций, а небольшой гидролокатор может эффективно отслеживать диверсантов, идущих с воды, например боевых пловцов. Два гранатомета ДП-65 отвечают за борьбу с подводными пловцами, а два крупнокалиберных пулемета «Корд» отвечают за надводную оборону.