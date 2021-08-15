Специалисты из Китая разработали материал, похожий на стекло, но имеющий прочность даже выше, чем у алмаза.

Как отмечается, алмаз имеет высокую прочность благодаря своей кристаллической структуре. Учёные Университета Яншань смогли подобрать режимы нагрева и давления, при помощи которых они смогли придать стеклу похожую упорядоченную структуру. Но процесс этот не быстрый – нагревать стекло нужно 12 часов, ещё столько же остужать. Весь процесс должен происходить под давлением 25 ГПа.

Получившийся материал обладает свойствами как природных, так и искусственных алмазов. Отмечается, что его твёрдость оценивается в 113 ГПа по методу определения твёрдости Виккерса. Твёрдость природных алмазов составляет 70-100 ГПа.

Также выяснилось, что получившийся материал является полупроводником. Таким образом, сочетание этого свойства, а также высокой твёрдости, позволяет использовать новое стекло в создании электроники и фотоэлектрических панелей.

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