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Группа канадских исследователей смогла найти в болотистой местности Северной Америки новый вид плотоядных растений. Им оказалась ложная асфодель.

Этот цветок был впервые изучен еще 142 года назад, однако до нынешнего момента биологи даже не подозревали, что его липкий стебель предназначен для поимки насекомых. Канадские специалисты отметили, что никто из них не мог и подумать, что для обнаружения плотоядного растения им достаточно просто выйти из дома в Ванкувере и дойти до ближайшего поля.

При изучении генетического строения цветка эксперты обнаружили у него особенности, характерные для плотоядных растений. После этого они поместили мух на стебель и давали им корм, который содержал изотопы азота. Вскоре данные элементы были обнаружены внутри ложной асфодели, что и стало доказательством его хищной природы.

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