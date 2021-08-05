читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые испанского Университета Сантьяго-де-Компостела выяснили, что экстракт эхинацеи оказывает влияние на коронавирус. Теперь они намереваются провести клинические исследования, чтобы выяснить, насколько эффективными будут препараты на основе этого растения в лечении Covid-19.

Представляющие Центр исследований в области молекулярной медицины и хронических заболеваний специалисты уже получили соответствующее разрешение на проведение экспериментов. Они считают, что даже если эхинацея пурпурная не продемонстрирует высокой эффективности в лечении коронавирусной инфекции, она все же поможет сократить сроки стандартного лечения при использовании в качестве дополнительного средства.

Ученые также заявляют, что эхинацея, отлично справляющаяся с простудными заболеваниями и восстановлением иммунитета, будет недорогим, но весьма действенным средством для лечения Covid сразу после заражения.

Вам может понравиться

Американские ученые нашли способ повысить выживаемость пациентов с раком груди

Исследователи из Соединенных Штатов выяснили, что статины или препараты, уменьшающие показатель холестерина в организме, могут повысить выживаемость людей, страдающих от рака груди. Отмечается, что данные лекарственные средства недорого стоят, к

На смертном одре люди молят о вакцине от COVID-19, но уже слишком поздно

На страницах датского информагентства Berlingske отметили, что американские пациенты с тяжелой формой коронавируса просят сделать им прививку, однако для этого уже слишком поздно. Согласно словам авторов материала, во Флориде значительно

Учёные заявили, что коронавирус значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта

Издание The Lancet, ссылаясь на исследование учёных из университета Умео, рассказало о влияние коронавируса на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Как указывается, после перенесённого коронавируса в течение примерно двух недель значительно
  • Анна
  • 03.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 августа – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Королев: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 5 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 5 августа – переменная облачность, до 33 °C |