Ученые испанского Университета Сантьяго-де-Компостела выяснили, что экстракт эхинацеи оказывает влияние на коронавирус. Теперь они намереваются провести клинические исследования, чтобы выяснить, насколько эффективными будут препараты на основе этого растения в лечении Covid-19.

Представляющие Центр исследований в области молекулярной медицины и хронических заболеваний специалисты уже получили соответствующее разрешение на проведение экспериментов. Они считают, что даже если эхинацея пурпурная не продемонстрирует высокой эффективности в лечении коронавирусной инфекции, она все же поможет сократить сроки стандартного лечения при использовании в качестве дополнительного средства.

Ученые также заявляют, что эхинацея, отлично справляющаяся с простудными заболеваниями и восстановлением иммунитета, будет недорогим, но весьма действенным средством для лечения Covid сразу после заражения.