Крупнейший в России производитель вооружений воздушного базирования, Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), приступила к модернизации своего самого известного семейства ракет класса «воздух-воздух» Р-27 «Вымпел» (по классификации НАТО: AA-10 Alamo). Последние варианты Alamo были уже представлены на недавнем авиакосмическом салоне МАКС-2021. Об этом сообщает индийский портал Financial Express, перевод представлен изданием discover24.ru.

По словам представителей российской аэрокосмической промышленности, модернизированные ракеты семейства Р-27 «будут способны нейтрализовать новые типы воздушных угроз, включая новейшие боевые самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты».

Российская оборонная промышленность модернизировала Alamo до трех новых стандартов – Р-27Р1 / ЭР1, Р-27П1 / ЭП1 и Р-27Т1 / ЕТ1, их главными отличиями являются ГСН и двигательные установки. Все модели модернизированного семейства Р-27 оснащены многорежимным приводом с радиолокационным и ударным взрывателями, 39-килограммовой боеголовкой стержневого типа и одно- либо двухрежимным двигателем.

Ракеты семейства Р-27 в целом предназначены для многоцелевых боевых самолетов «Микоян-Гуревич» (МиГ) и «Сухой» (Су). Но следует отметить, что все модернизированные Р-27 могут быть интегрированы с многоцелевыми боевыми самолетами иностранного производства по технологии, разработанной конструктором ракет – дочерним предприятием КТРВ, ОАО ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова. Р-27 также имеют модульную структуру, которая позволяет настраивать и модернизировать, а также улучшает техническое обслуживание.

Индия входит в число основных иностранных операторов семейства Р-27, являясь, вероятнее всего, крупнейшим из них. В 2019 году индийские СМИ сообщили о подписании сделки по данным ракетам на сумму около 200 миллионов долларов США, что вскоре подтвердила пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Индийские ВВС (IAF) интенсивно эксплуатируют Alamo: согласно официальному сайту службы, это вооружение интегрировано, в частности, с многоцелевым боевым самолетом МиГ-29 и основой истребительной авиации – Су-30МКИ. Р-27 подтвердила свои высокие характеристики и исключительную надежность в местном климате, в условиях высоких температур и высокой влажности.

Однако, как пишет Financial Express, ракеты семейства Р-27 порой копируются или обслуживаются незаконно: «Наиболее известным случаем незаконного копирования Р-27 является производство ракет украинским государством – АО Холдинговая компания «Артем». Киевское предприятие производит несколько вариантов Р-27, однако компания не является разработчиком Alamo и поэтому не имеет лицензий и патентов на это оружие».

Издание, ссылаясь на источник в украинском ОПК, сообщает, что госконцерн «Укроборонрпром» заменил комплектующие иностранного производства на украинские, что отнюдь не увеличило эффективность и надежность оружия. «Нельзя исключать возможность интеграции бывших в употреблении комплектующих с новенькими ракетами Р-27 от «Артема». Более того, Украина не производит новые боеголовки, поэтому они импортируются или доставляются из существующих запасов ВЛА советских времен в Вооруженных силах Украины. В конце июля «Артем» сообщил о контракте на сумму около 200 миллионов долларов на поставку партии ЗРК Р-27 в неназванную азиатскую страну. Однако, учитывая вышеупомянутые проблемы, связанные с украинской оборонной промышленностью в целом, это оружие может выйти из строя при боевом применении», – отмечает Financial Express.