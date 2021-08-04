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4 августа Индия вывела на ходовые испытания авианосец Vikrant, ставший первым таким кораблем, построенным на отечественном предприятии. По словам главы военного ведомства страны Раджната Сингха, он будет принят на вооружение индийского флота уже в следующем году.

По заявлению пресс-службы военно-морского флота, индийский ВПК присоединился к государствам, которые имеют все необходимые мощности для строительства авианосных кораблей с нуля.

Индия достаточно давно занимается разработкой и строительством авианосца Vikrant. Изначально планировать принять его на вооружение еще в 2015 году. Однако технические проблемы не позволили этого сделать. После ходовых испытаний, на которых будут проверены все функции корабля, он отправится на государственные тесты.

Известно, что на палубе авианосца разместят более 20 истребителей МиГ-29, приобретенных у России.

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