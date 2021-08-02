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В ответ на заявление американского адмирала Роберта Берка о «российских провокациях», которые могут привести к стрельбе со стороны кораблей США, депутат Госдумы Адальби Шхагошев, заявил, что Соединенные Штаты не могут вести себя как дома в акватории Черного моря.

«Провокации, вообще — это не российский почерк. Абсолютно очевидно, что в последнее время провокации — это почерк американский, и он абсолютно не совпадает, этот почерк. У нас он очень разборчивый», — также отметил представитель комиссии парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств.

Шхагошев заявил, что те действия РФ, которые США кажутся провокациями, на самом деле являются нормальной реакцией уважающего себя государства на наглое поведение незваных гостей у своих границ. Соединенные Штаты считают, что имеют полное право распоряжаться в Черном море как у себя дома, но это далеко не так.

По словам депутата, акватория Черного моря является больше российским «домом», а не американским. Поэтому РФ защищает свои границы, что постоянно приводит к совершенно необоснованным заявления американских военных и чиновников.

Напомним, что ранее Берк заявил, что корабли США откроют огонь по российским судам в случае провокации. Он отметил, что не позволит своим командирам «первыми получать в челюсть», но одновременно сообщил, что США первыми стрелять тоже не будут.

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