Представители немецкого предприятия Schmid GmbH сообщили о начале производства электрического варианта модели Lada Niva Legend.

Отмечается, что на территории ФРГ данная версия внедорожника носит подзаголовок Elantrie. На ней установлен электродвигатель, мощность которого составляет около 88 «лошадок». Без подзарядки этот электрокар способен проехать около 300 километров. В его багажнике имеется обычная розетка, которую можно использовать для питания электроинструментов или бытовых приборов.

Приобрести данную новинку можно за 20 000 евро (около 1 миллиона 700 тысяч рублей). В компании отмечают, что главным преимуществом электромобиля является экономия денег. К примеру, на топливо для преодоления 14 500 километров водителю нужно потратить 3,2 тысячи евро, а на электричество – всего 1,2 тысячи евро.