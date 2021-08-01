На молодого человека, который в Ейске эффектным приемом перекинул через бедро сотрудника ДПС, составили протокол об административном правонарушении. Также в следственные органы были направлены все материалы по причинению вреда сотруднику полиции.

Инцидент произошел рядом с пляжем Ейска в ночь на 31 июля. Инспектор ДПС увидел на проезжей части дороги парня, который нарушал ПДД и создавал угрозу дорожно-транспортного происшествия. Он попросил молодого человека уйти, но тот среагировал агрессивно.

Он продемонстрировал полное неповиновение приказу представителя власти, а также задействовал приемы борьбы и нанес правоохранителю телесные повреждения. Также мужчина попытался скрыться с места происшествия, но сделать ему этого не дали. После задержания был составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 административного кодекса РФ.