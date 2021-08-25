В небе над белорусскими землями были замечены вертолеты российских вооруженных сил. Технику перебросили в рамках подготовки к грядущим маневрам «Запад-2021».

Отмечается, что российские винтокрылые машины были обнаружены вчера, 24 августа, на авиабазе «Мачулищи», расположенной под белорусской столицей. Над Минском полеты совершили Ми-26, Ми-8 и Ка-52. Экипажи из России начали готовиться к будущим масштабным учениям.

В СМИ напоминают, что совместные военные маневры с белорусской армией должны начаться 10 сентября текущего года. Они продлятся примерно шесть дней. Согласно имеющейся информации, в них поучаствуют почти 200 000 военнослужащих, пятнадцать боевых судов и практически 800 единиц бронетехники. Чтобы отработать все стратегические цели, планируется задействовать 13 полигонов на территории обеих стран.