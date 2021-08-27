Глава Управления социального питания (УСП) Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков по результатам проверки двух учебных заведений в Колпино поручил комбинату «Артис-Детское питание» усилить контроль за процессом приготовления обедов для школьников.

В Санкт-Петербурге начался объезд районов, в котором участвуют специалисты УСП и представители местных администраций. Проверки в школьных столовых были инициированы в связи со скорым началом учебного года. Они должны показать, как образовательные учреждения и поставщики питания к нему подготовились.

УСП вместе с районными чиновниками обсуждают вопросы укомплектованности штата, оснащения пищеблоков оборудованием, готовность производственных и складских помещений, а также технические мощности комбинатов школьного питания.

Объезд начался с Колпино. Глава УСП Алексей Барабанщиков и замглавы Колпинского района Наталия Башкеева расспросили о подготовке к началу учебного года представителей предприятия «Артис-Детское питание», которое обеспечивает горячими обедами местные учебные учреждения.

В ходе проверки чиновники провели осмотр пищеблоков в школах №588 и №432. Члены комиссии обратили внимание, что в первой был проведен капитальный ремонт, однако в столовой не оказалось полноценной линии раздачи пищи. Организатору питания рекомендовали ее оборудовать.

Представитель компании «Артис-Детское питание» заявил, что штат сотрудников в Колпинском районе практически укомплектован. Он отметил, что это более 160 работников с сертификатами о вакцинации от коронавируса и другими необходимыми документами.

После проверки Барабанщиков поручил представителям «Артиса» усилить производственный контроль. Башкеева дала распоряжение местному отделу образования вести работу по обработке жалоб, которые поступают на качество питания.

Ранее пресса сообщала, что в прошлом году к работе «Артиса» в Колпинском районе было немало претензий. Однако местные чиновники не спешили на них реагировать. Поэтому УСП решило самостоятельно проверить качество предоставляемых предприятием услуг.