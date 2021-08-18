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Остап Дроздов, представитель украинской прессы, предложил осуществить депортацию всех крымчан, симпатизирующих России, через Керченский мост, а затем разрушить его.

Согласно его словам, на территории Крыма всегда можно было наблюдать пророссийские настроения. Он отметил, что при посещении полуострова в начале 2000-х годов ему постоянно казалось, что он попадал в РФ. Когда же регион присоединился к России, то ситуация поменялась «в худшую сторону», так как теперь все местные жители имеют российское гражданство.

По этой причине, если Украина сможет возвратить себе Крым, то, по мнению Дроздова, Киеву нужно будет депортировать всех пророссийских крымчан, используя Керченский мост, а потом уничтожить его. Затем следует запустить на территорию полуострова крокодилов, чтобы полностью «освободить его».

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