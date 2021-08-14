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Киев активно готовят к празднованию Дня Независимости и одновременно с этим проводят военные учениях на подступах к городу и в самой столице. На въездах уже размещены блокпосты с военной техникой, которые должны обеспечить безопасность во время праздничных мероприятий.

В учениях, помимо ВСУ и Нацгвардии, на этот раз принимают участие также Погранслужба, МВД и другие силовые ведомства. По заявлениям Минобороны, они отрабатывают защиту Киева «на случай нападения со стороны Днепра».

Условный противник уже пытался напасть на украинскую столицу с воды, причем для этой цели он активно задействовал средства радиоэлектронной борьбы. Однако экипажи малых бронированных артиллерийских катеров «Костополь», «Никополь» и «Бердянск» от этого особенно не расстроились и уничтожили «захватчика».

Ближе ко Дню Независимости на Днепре появится и четвертый катер «Сватово». Весь этот москитный флот должен принять участие в параде.

Жители Украины уже заинтересовались этими учениями, на которых катера отрабатывают защиту от абсолютно невозможного нападения со стороны Днепра. Они логично вопросили – кто же на День Независимости будет защищать акваторию Азовского и Черного морей, если маломерные суда, являющиеся единственной опорой Украины, будут находиться в Киеве почти две недели.

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