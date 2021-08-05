Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский исполнитель Иван Дорн вместе с российским рэпером Noize MC 31 июля на концерте в Киеве исполнили песню Виктора Цоя «Хочу перемен». В социальных сетях этот ролик весьма активно обсуждается, так как композиция во все времена с самого момента написания носила протестный характер.

Между тем издание “Коммерсантъ” отмечает, что гораздо больший эффект дала бы любая композиция группы Green Gray, которую сейчас в буквальном смысле слова пытаются вычеркнуть из истории украинской музыки.

Так, группу не допустили к участию в концерте ко Дню Независимости Украины, хотя изначально она входила в сценарий. Кроме того, интервью с музыкантами вырезали из фильма, посвященного развитию украинской музыки, который прошел на ТРК «Украина».

Участники группы возмущены тем, что их хотят выбросить из украинской истории. Несмотря на то, что они платили налоги, записывали альбомы, в конце концов растили своих детей именно на Украине. Они заявляют, что всегда считали себя патриотами своей страны, но как оказалось патриотизм по-украински представляет собой необходимость разделять «генеральную линию» действующей власти.

Вам может понравиться

Меган Маркл случайно показала фото двухмесячной дочери Лилибет

4 августа Меган Маркл исполнилось 40 лет, и в честь этого она устроила вечеринку в своём доме в Монтесито. Кроме того, Маркл провела прямой эфир с Мелиссой Маккарти, в рамках
  • Анна
  • 05.08.2021
  • читать 1 минуту

Кулеба пригрозил России “камнями с неба” из-за Крыма

России опять пригрозили «камнями с неба» за Крымский полуостров. На этот раз уже набившую оскомину угрозу озвучил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. В интервью Евгению Киселеву глава МИД заявил,

Байден оговорился и заявил, что в США платят по 100 тысяч долларов за вакцинацию от коронавируса

Президент США Джо Байден во время своего недавнего выступления оговорился, весьма преувеличив сумму вознаграждения за вакцинацию от коронавируса. Как отмечается, в некоторых американских штатах жители могут получить по сто долларов
  • Анна
  • 04.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 августа – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Королев: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 5 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 5 августа – переменная облачность, до 33 °C |