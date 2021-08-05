Украинский исполнитель Иван Дорн вместе с российским рэпером Noize MC 31 июля на концерте в Киеве исполнили песню Виктора Цоя «Хочу перемен». В социальных сетях этот ролик весьма активно обсуждается, так как композиция во все времена с самого момента написания носила протестный характер.

Между тем издание “Коммерсантъ” отмечает, что гораздо больший эффект дала бы любая композиция группы Green Gray, которую сейчас в буквальном смысле слова пытаются вычеркнуть из истории украинской музыки.

Так, группу не допустили к участию в концерте ко Дню Независимости Украины, хотя изначально она входила в сценарий. Кроме того, интервью с музыкантами вырезали из фильма, посвященного развитию украинской музыки, который прошел на ТРК «Украина».

Участники группы возмущены тем, что их хотят выбросить из украинской истории. Несмотря на то, что они платили налоги, записывали альбомы, в конце концов растили своих детей именно на Украине. Они заявляют, что всегда считали себя патриотами своей страны, но как оказалось патриотизм по-украински представляет собой необходимость разделять «генеральную линию» действующей власти.