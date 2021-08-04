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На параде ко Дню Независимости 24 августа украинские ВСУ впервые представят широкой публике турецкие беспилотные аппараты Bayraktar TB2, сообщает издание Defence Turk. Для этой цели задействуют военный тягач, который и будет транспортировать БПЛА.

Напомним, что Киев еще в 2019 году заказал 6 беспилотников в Турции. После всестороннего их тестирования, а также после того, как ударно-разведывательные дроны сыграли важную роль в победе Азербайджана во Второй Карабахской войне Украина приобрела еще шесть аппаратов.

Bayraktar TB2 способен на протяжении 12 часов вести разведку на средних высотах. В случае обнаружения цели он наносит по ней удар бомбами или ракетами. Всего в БПЛА можно разместить до 4 таких боеприпасов.

Российские эксперты предполагают, что Киев намеревается задействовать «Байрактары» на Донбассе для получения превосходства в воздухе и атак на позиции Народной милиции

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