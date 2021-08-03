Издание The Lancet, ссылаясь на исследование учёных из университета Умео, рассказало о влияние коронавируса на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как указывается, после перенесённого коронавируса в течение примерно двух недель значительно возрастает риск возникновения сердечно-сосудистых проблем. В исследовании было выявлено, что риск увеличивается в три раза. Речь идёт о таких серьёзных заболеваниях, как инфаркт миокарда или ишемический инсульт. При этом возраст или пол какого-либо влияния на эту зависимость не оказывали.

В исследовании участвовало 86 742 пациента и это, как отмечается, делает его крупнейшим исследованием о связи COVID-19 с заболеваниями сердца и сосудов.

Недавно врачи рассказали, по каким симптомам можно распознать сердечный приступ. В частности, отмечается неожиданно возникшая боль в сердце, распространяющаяся по всему телу.