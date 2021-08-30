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Специалисты выяснили, что коронавирус способен изменяться намного быстрее, чем считалось ранее.

Как сообщается, мутации появляются каждую неделю. Ранее считалось, что вирус мутирует два раза в месяц. Впрочем, нельзя однозначно говорить о том, что это плохая новость. По словам учёных, вирус передаётся или уничтожается ещё до изменений. Поэтому, как отметили специалисты, шанс того, что коронавирус начнёт изменяться в организме человека, не особо высок.

Кроме того, многие мутации просто исчезают в ходе эволюции. Остаются те изменения, которые дают вирусу лучшие возможности для размножения и распространения. Данные выводы позволяют лучше понять скорость распространения коронавируса. Кроме того, это поможет выяснить, с какой скоростью патоген научится избегать воздействия вакцин.

Исследователь из Швеции Саи Редди недавно заявил, что может появиться вирус COVID-22, который будет иметь большую устойчивость к существующим препаратам. Он также отметил, что штамм «Дельта» уже можно классифицировать как COVID-21.

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