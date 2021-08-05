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Специалисты из Королевского университета Белфаста нашли метод, с помощью которого можно узнать физический износ организма.

Как сообщается, для этого необходим анализ крови, по которому можно оценить уровень стресса. При помощи этого набора биомаркеров можно дать прогноз состояние здоровья на ближайшие пять лет.

В исследовании приняли участие около семи тысяч человек, которые дали образцы крови. Также принимались во внимание физическое состояние участников исследования, их возраст, доход, образование, диета и физическая активность. Выяснилось, что в Великобритании около четверти населения имеют от двух хронических болезней. Такая ситуация получила название мультиморбидность. Уточняется, что мультиморбидность свойственна в большей степени низшим социально-экономическим группам.

У молодых и здоровых людей, как отметили учёные, обнаружить ранние признаки старения достаточно сложно.

Недавно учёные обнаружили бактерии, которые могут способствовать долголетию. Обитают эти бактерии в кишечнике.

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