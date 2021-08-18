читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа швейцарских исследователей смогла вычислить рекордное количество знаков у числа Пи. С помощью суперкомпьютера они определили свыше 62 триллионов 800 миллиардов цифр после запятой.

Отмечается, что для данного вычисления, на которое ушло чуть больше 108 дней, была использована высокопроизводительная компьютерная система центра DAVIS. Специалисты напоминают, что предыдущий рекорд составлял «всего» 50 триллионов чисел, то есть было найдено 12 триллионов 800 миллиардов новых цифр. Последовательность из пяти последних чисел теперь выглядит следующим образом: 24264.

Благодаря данным расчетам ученые смогли выяснить, что их оборудование готово для применения в максимально сложных разработках и исследованиях, включая анализ РНК или моделирование помех. Они добавили, что смогли также провести оптимизацию операций и получить массу полезных данных.

Вам может понравиться

Физики рассказали о правильном мытье рук для избавления от вирусов

Физики из США разработали специальную модель, показывающую, как нужно мыть руки, чтобы очистить кожу от большинства бактерий и вирусов. В соответствующей модели, базирующейся на 2-х измерениях, в качестве рук фигурируют

Учёные из Германии объяснили, почему человеку никогда не обогнать домашнюю кошку

Учёные из Германии выяснили, что именно влияет на скорость бега, и почему человек никогда не сможет обогнать некоторых животных, к примеру, домашнюю кошку. Можно было бы решить, что главным фактором
  • Анна
  • 16.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 августа – переменная облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 18 августа – ясно, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 августа – пасмурно, до 19 °C | Королев: погода, 18 августа – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 18 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 18 августа – ясно, до 31 °C |