Группа швейцарских исследователей смогла вычислить рекордное количество знаков у числа Пи. С помощью суперкомпьютера они определили свыше 62 триллионов 800 миллиардов цифр после запятой.

Отмечается, что для данного вычисления, на которое ушло чуть больше 108 дней, была использована высокопроизводительная компьютерная система центра DAVIS. Специалисты напоминают, что предыдущий рекорд составлял «всего» 50 триллионов чисел, то есть было найдено 12 триллионов 800 миллиардов новых цифр. Последовательность из пяти последних чисел теперь выглядит следующим образом: 24264.

Благодаря данным расчетам ученые смогли выяснить, что их оборудование готово для применения в максимально сложных разработках и исследованиях, включая анализ РНК или моделирование помех. Они добавили, что смогли также провести оптимизацию операций и получить массу полезных данных.