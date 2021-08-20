Американские и канадские учение продемонстрировали на видео, как коронавирусная инфекция распространяется по организму подопытной мыши. Чтобы снять уникальный ролик, они использовали технологию биолюминесцентной визуализации.

В организм мыши ввели флуоресцентный протеин, который позволил проследить путь коронавируса после заражения подопытного животного. Выяснилось, что на протяжении всего первого дня патоген располагается в носовых пазухах и никуда не продвигается. Зато уже на следующий день он попадает в дыхательные пути.

Следующей «точкой маршрута» коронавируса является мозг. В мыслительный орган патоген может проникнуть на третий-шестой день после заражения. Для мышей этот этап оказался смертельным – они погибали сразу же, как вирус добирался до мозга. Не помогла даже сыворотка, которая содержала антитела из плазмы крови человека. Ученые отмечают, что если бы этот «коктейль» был введен грызунам до заражения, то шансы выжить у них были бы гораздо выше.