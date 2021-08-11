Группа исследователей из Испании определила, что имеющиеся в человеческом организме антитела, направленные на борьбу с другими коронавирусами, могут защитить от SARS-CoV-2.

Специалисты в прошлом году в течение почти 7 месяцев следили за показателем антител в крови более полутысячи сотрудников одного из медучреждений Барселоны. Они проверяли у них уровень и разновидность антител к 6 разным антигенам COVID-19, а также наличие антител к еще 4 коронавирусным инфекциям, способным вызывать простуду у людей.

В результате ученые обнаружили, что вызывающие ОРВИ коронавирусы способны наделить организм человека перекрестным иммунитетом к SARS-CoV-2. У испытуемых, заразившихся новой болезнью, но перенесших ее в легкой форме или вовсе без симптомов, были обнаружены повышенные титры антител к другим инфекциям.