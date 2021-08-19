Международная группа ученых под руководством доктора философии Клары Пеннок, представляющей Кильский университет, исследовала Большое Магелланово облако – карликовую спиральную галактику, являющуюся ближайшим соседом Млечного Пути. Для этой цели она использовала телескоп ASKAR («Австралийский квадратный километр»), сообщает издание Phys.Org. Портал Discover 24 представляет публикацию об исследованиях в эксклюзивном переводе на русский язык.

Посредством этого оборудования исследователи сфотографировали галактику в окружении радиоволн. В результате у них получились снимки, которые по четкости превосходят любые другие фотографии, сделанные ранее. Это дало возможность исследовать внутренние звездные системы.

Надо отметить, что исследования Большого Магелланова облака ведутся достаточно давно. Благодаря тому что галактика располагается по соседству с Млечным путем, ее часто изучают для получения ответов на вопросы об образовании звезд и определения строения галактических образований.

Клара Пеннок, возглавляющая исследование, рассказала, что ученым удалось получить сверхчеткие снимки. Они позволили увидеть тысячи совершенно новых источников радиоволн, о которых раньше астрономы даже не подозревали. Также экспериментаторы сумели исследовать радиоизлучение отдельных звезд Большого Магелланова облака и других галактик, расположенных за ним и попавших на фотографии.

Ученые сообщили, что это лишь первый этап большого научного проекта Evolutionary Map of the Universe. Он предполагает тщательное изучение всего южного неба, в результате которого ученые надеются обнаружить до 40 миллионов новых галактик, увидеть которые раньше не представлялось возможным. Исследование радиоволн, исходящих от них, позволит узнать очень многое о процессе эволюции этих образований и звездных систем.

Профессор Университета Маккуори в Австралии Эндрю Хопкинс рассказал, что Evolutionary Map of the Universe – это уникальный проект с большими амбициями. Он включает в себя не только упомянутые выше исследования, но и попытки произвести космологические измерения темной материи и энергии. Для всех этих экспериментов по-прежнему будет использоваться телескоп ASKAR, обеспечивающий высокую четкость фотографий, а также улавливающих радиоволны очень далеких галактик.

ASKAR представляет собой систему из 36 параболических антенн. Они располагаются на расстоянии шести километров друг от друга и соединенные воедино составляют один телескоп, охватывающий площадь в 4 тысячи квадратных метров. Фазированные антенные решетки, которыми оснащена эта система, дают возможность изучать небесные просторы сразу в 36 направлениях.

В настоящий момент в Австралии и Южной Америке строятся телескопы CKA, которые базируются на ASKAR, но будут представлять собой более совершенную его модификацию.