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Команда исследователей из США смогла опровергнуть предположение о том, что с возрастом у человека когнитивные способности всегда только снижаются.

Специалистами был проведен эксперимент, в котором приняли участие добровольцы в возрасте от 58 до 98 лет. В рамках него они провели анализ 3-х отдельных элементов внимания у испытуемых и изучили управляющую мозговую функцию, отвечающую за предупреждение, ориентирование и исполнительное торможение.

Показатели 3-х компонентов анализировались с помощью вождения на автомобиле. В итоге ученые обнаружили, что с течением времени у человека ухудшается лишь один элемент внимания. Речь идет о способности к предупреждению. Что касается 2-х других когнитивных навыков, то они, напротив, способны улучшиться с возрастом.

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