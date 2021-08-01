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Тренер по технике речи Эдриенн Нельсон рассказала, как голливудским актёрам приходится готовиться к ролям выходцев из России и СССР.

Как отмечается, зачастую получается так, что времени на тренировку русского акцента у Нельсон катастрофически мало – всего лишь несколько дней вместо необходимых месяцев или хотя бы недель. В этом случае она советует американцам вести себя более «развязно», так как считает, что так многие новые звуки легче произносить. Нельсон отмечает, что русские люди, неважно, моют ли полы или являются оперными певцами, всегда горды, красивы и страстны.

В ситуации, если времени на подготовку артистов у Нельсон достаточно, она готовит упражнения с самыми сложными звуками. Также разобраться с русским акцентом весьма помогают песни.

Наиболее частой ошибкой при произношении русских слов, как отметила эксперт, является то, что американцы каждое слово произносят с одинаковой силой. Кроме того, некоторые играют акцент вместо того, что нужно играть роль.

Нельсон обучала русскому произношению актёров, сыгравших в «Чёрной вдове». Она отметила успехи Флоренс Пью и Дэвида Харбора, а вот Скарлетт Йоханссон не освоила русский акцент и предпочла американский.

Ранее мы сообщали о том, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney. Причиной стал онлайн-показ “Чёрной вдовы”, где актриса сыграла главную роль, из-за чего она в конечном итоге получила меньший гонорар.

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