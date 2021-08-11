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В японском информагентстве Spyder7, сославшись на свои источники, отметили, что автопроизводитель «Тойота» собирается в грядущем году показать следующую генерацию Crown.

Отмечается, что компания планирует сменить основную концепцию модели, переведя ее на переднеприводную платформу. Инсайдеры не исключают, что новинка будет создана на базе современной архитектуры TNGA, на основе которой уже разработали «Короллу» и «Камри». Внешний вид и технические параметры автомобиля неизвестны, так как он даже не был еще официально анонсирован.

Однако инсайдеры считают, что машина будет иметь более агрессивный дизайн с зауженными передними фарами. Что касается моторной линейки, то она, вероятнее всего, будет включать в себя 2 гибридные силовые системы, базирующиеся на бензиновых двигателях объемом 2,5 и 3,5 литра.

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