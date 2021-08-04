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России не обязательно производить тысячи истребителей Су-57, чтобы получить превосходство в воздухе, уверен автор американского издания The National Interest Дэвид Экс. По его мнению, Москве хватит и сотни таких воздушных машин.

Су-57 способен набирать большую высоту и разгоняться до высоких скоростей. Кроме того, в его разработке использовались стелс-технологии. Поэтому истребитель может атаковать самолеты потенциального противника, мгновенно изменять позиции, наносить удары по радиолокационным станциям, оставаясь при этом невидимым.

Благодаря подобным преимуществам Су-57 превосходит американские бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-35 и F-22. Он полностью изменит баланс сил в воздухе и сможет выйти победителем из любой схватки.

F-22 теоретически сможет потягаться с российскими истребителями в скорости. Однако против него Су-57 будет действовать даже не раскрывая себя. Он вооружен дальнобойными ракетами, поэтому вполне способен уничтожить американский самолет, не приближаясь к нему на опасное для себя расстояние.

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