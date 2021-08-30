28 августа исполнилось 80 лет со дня Таллиннского перехода – наиболее крупной военно-морской операции в истории СССР и России, не имеющей аналогов в мире. Сейчас некоторые историки называют ее трагедией, другие же считают, что именно благодаря ей была существенно укреплена обороноспособность Ленинграда.

Необходимость в Таллиннском прорыве возникла после захвата столицы Эстонии гитлеровцами 20 августа 1941 года. 26-го числа, согласно разрешению Сталина, жители Таллина начали активно эвакуироваться.

Таллиннский переход должен был занять не более двух дней. Однако вместо этого он продлился до 7 сентября. При этом его правильнее называть прорывом, так как советским кораблям пришлось пробиваться сквозь минные заграждения, постоянные обстрелы боевой авиации и береговых артиллерийских систем.

Боевые корабли и конвои с транспортами, возглавляемые крейсером «Киров» должны были пробить блокаду и перевезти в Ленинград из Таллина больше 40 тысяч человек.

Прорыв оказался весьма сложным и привел к серьезным потерям. Всего погибло 62 корабля и вспомогательных судна. Среди них – 19 боевых кораблей. Эксперты, которые сравнивают переход с Цусимой, неправы, так как в боях с Японией Тихоокеанский флот России был уничтожен целиком. Корабли Балтийского флота в большинстве своем вышли из сражения без потерь. Гораздо хуже была ситуация с конвоями транспортов, перевозивших людей из Таллина. Их потери составили около 50 процентов.

В прорыве погибло 15 111 человек, поэтому независимо от того, чем закончится спор экспертов, Таллиннский прорыв навсегда останется одной из самых трагичных страниц в истории российского флота. Однако Балтийский флот все же не был уничтожен, как планировал Гитлер, а продолжил воевать на море. Кроме того, из прибывших в Ленинград жителей Таллина были сформированы новые воинские подразделения. В ряды Красной армии влилось 11 тысяч человек, которые существенно усилили оборону Северной столицы.