Через 4–5 лет в Швейцарии будет реализован проект высокоскоростной линии Hyperloop, который доставит пассажиров из Цюриха в Женеву и обратно всего за 17 минут. Подробности от этом рассказал гендиректор компании Swisspod Денис Тюдор.

Он пояснил, что линия будет проложена прямо над Альпами, а скорость движения капсул составит около 1200 километров в час. По его словам к реализации проекта все готово, однако нет главного – двигателя, способного разгоняться до подобных скоростей.

Тюдор рассказал, что это должна быть асинхронная силовая установка, на которую возлагается сразу две задачи – отталкивать капсулы от рельсов, как это происходит с поездами на воздушной подушке, а также передвигать его вперед за счет отсутствия трения и электрической энергии. При этом последняя будет подаваться на состав, а не на рельсы.

Авторы проекта заявляют, что Hyperloop полностью изменит представление о скорости. Он, к примеру, сможет за полчаса доставлять пассажиров из Вашингтона в Нью-Йорк. Это в несколько раз быстрее, чем при авиаперелете.