Компания Northrop Grumman намеревается раньше срока закончить испытания ракеты AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range, которая должна стать «убийцей» российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Последний тестовый запуск завершился крайне удачно, боеприпас поразил цель и продемонстрировал полное соответствие заявленным параметрам, сообщают эксперты американского издания The Drive.

Впрочем, параметры как раз не разглашаются. Известно только, что ракета создавалась для преодоления систем ПВО потенциального противника и что оснастили ее современной головкой самонаведения с глобальной и инерциальной навигационными системами. Также отмечается наличие инфракрасного датчика.

Ракета AGM-88G – это сверхзвуковой боеприпас воздушного базирования, который даст возможность истребителям и бомбардировщикам ВВС США сперва пробивать себе пусть сквозь эшелонированную противовоздушную оборону, а уж потом беспрепятственно проникать вглубь территории.