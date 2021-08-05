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Представители ЦВО отметили, что на узбекском полигоне «Термез», расположенном в Сурхандарьинской области, прошли совместные маневры подразделений спецназа Узбекистана и РФ.

В данном мероприятии участвовали примерно полторы тысячи российских и узбекских военных Бойцы спецназа и миротворцы прибыли из Самары на воздушном транспортнике Ил-76. Им предстоит выполнить ряд задач с использованием бронетехники, которую предоставят вооруженные силы Узбекистана.

В опубликованном сообщении отмечается, что военнослужащие обеих стран уже осуществили пятнадцатикилометровый марш-бросок, сумев преодолеть водные препятствия, противопехотную ограду и тоннель. После этого они провели тактические стрельбы и отработали действия, осуществляемые при проведении разведывательных и поисковых миссий.

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