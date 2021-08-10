Аналитики Пентагона считают, что Москва и Пекин могут предоставить доступ к системам электронных коммуникаций друг друга, что серьезно усилит их совместные оперативные возможности. Об этом пишет Financial Times в статье, перевод которой представлен ниже.

Российские войска впервые на этой неделе участвуют в регулярных китайских военных учениях, что вызывает опасения у западных аналитиков по поводу того, что два противника США развивают совместные оперативные возможности. Согласно заявлениям министерств обороны Китая и России, учения в западном китайском регионе Нинся с участием более 10 000 военнослужащих будут направлены именно на раннее предупреждение и разведку, радиоэлектронную борьбу и совместные атаки.

В США внимательно следят за этими учениями в поисках признаков того, что китайские и российские силы учатся координировать миссии и проводить совместные операции.

«Это первый раз, когда китайцы действительно позволяют русским участвовать в одном из своих собственных учений. Специализированные двусторонние учения, которые они часто проводят, были нацелены на развитие отношений, а не на реальные боевые возможности», – сказал Родерик Ли, директор по исследованиям аэрокосмической программы КНР в Университете авиации.

Решение России об участии было «несомненно шагом к углублению взаимодействия и военного сотрудничества», – сказал Михаил Барабанов, директор Центра анализа стратегий и технологий (московского оборонного аналитического центра). «Похоже, что это сотрудничество углубится раньше [чем ожидалось], включая все новые стратегии обеих сторон».

Хотя Москва и Пекин настаивают на том, что их отношения не являются формальным оборонным союзом, аналитики полагают, что военные обеих стран могут предоставить доступ к системам электронной связи друг друга и создать совместные командные структуры. Как отмечает Ли, «если мы увидим, что они действуют бок о бок, и они начнут обмениваться разведданными и коммуникациями, тогда будет некоторая совместимость в конфликте или кризисе».

Китайские военные СМИ в минувшие выходные заявили, что российским солдатам впервые будет предоставлен доступ к китайской бронетехнике. «Вопрос в том, позволяют ли они россиянам получить доступ и к некоторым информационным системам», – сказал по этому поводу Ли. «Русские могут начать предоставлять Китаю некоторый доступ к своим космическим активам или средствам связи. Я полагаю, что они движутся в этом направлении».

Когда китайские и российские военные начали совместные учения в 2005 году, они принимали участие только в ежегодных учениях «Миссия мира» в рамках Шанхайской организации сотрудничества, которые традиционно были сосредоточены на противодействии мятежам в Центральной Азии. Но с 2012 года Россия и Китай проводят регулярные двусторонние военно-морские учения. С 2018 года Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приняла участие в трех ежегодных российских стратегических учениях, проводимых в восточной, центральной и южной частях России.

Однако ожидается, что в этом году НОАК пропустит крупные учения на западе России. Аналитики считают, что тем самым Пекин не хочет подпитывать опасения стран НАТО по поводу военной мощи Китая. «Китай умело уклонился от вопроса, подвести ли свои сухопутные войска прямо к восточным границам НАТО, сделав эти учения в Китае заменой участия в российских», – сказал Ричард Вайц, директор Центра военно-политического анализа в вашингтонском Гудзоновском Институте.