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Сегодня, 20 августа, состоялась пресс-конференция «Итоги проект “100 городов”». Отвечая на вопрос о состоянии образования в нашей стране, ученый-социолог Максим Шугалей заявил о необходимости молодежного патриотического воспитания. По его словам, сейчас это особенно важно, так как, по его мнению, Россия находится в состоянии «гибридной войны».

«Выбрана линия влияния на молодежь. Мы видим все митинги, и понятно, что их цель – молодежь. Если мы сейчас на государственном уровне резко не займемся идеологическим, в том числе патриотическим воспитанием, мы страну потеряем», – отметил Шугалей.

По словам ученого, нынешние подростки не знают историю России. О советском периоде в школах почти не рассказывают. Шугалей вспомнил свои школьные годы, когда вместе со сверстниками они участвовали в конкурсах «Ты ленинградец», и это отложилось в памяти больше, чем уроки по стандартным предметам.

«Политика в отношении патриотического воспитания молодежи должна поменяться. Это первоочередная задача, мне кажется», – заявил социолог.

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