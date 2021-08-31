В ряде СМИ сообщают, что афганское сопротивление FNAR, возглавляемое Ахмадом Масудой, создало собственное танковое подразделение из советских боевых машин.

Указывается, что ополченцы из Панджшера вывели из тайных складов в горах отремонтированную боевую технику, произведенную еще в СССР и позднее использованную бывшим правительством Афганистана. Согласно подсчетам журналистов, бойцы сопротивления обладают не более чем десятью танками, среди которых имеются Т-62 и Т-55. В «Твиттере» появилось видео с подобными машинами.

Масуд также опубликовал новое обращение, в котором заявил, что «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая группировка) решил заблокировать Панджшерскую долину, не пытаясь вступать в прямые боевые столкновения. Он добавил, что боевики сильно ошибаются, если считают, что смогут легко захватить регион.