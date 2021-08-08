По мнению китайского портала Sohu, российский модернизированный противолодочный вертолет Ка-27М по своим ударным возможностям считается одним из самых мощных в мире. Помимо поиска подводных лодок, он может также наводить на цель новейшие противокорабельные ракеты большой дальности – такие, как сверхзвуковые «Ониксы» и, вполне возможно, гиперзвуковые «Цирконы», которые способны эффективно поражать корабли противника и береговые цели. Перевод статьи представлен изданием discover24.ru.

Модернизированная версия противолодочного вертолета Ка-27ПЛ в 2015/2016 годах прошла испытания и под названием Ка-27М эта модель принята на вооружение морской авиации России. Но объемы производства были весьма невелики. Всего несколько вертолетов Ка-27М обслуживают Балтийский, Северный и Тихоокеанский флот, а их вспомогательное оборудование все еще не укомплектовано.

По данным Минобороны России, в июле Черноморский флот первым полностью перевооружили Ка-27М. Это значительно укрепило вооруженные силы России в Средиземном и Черном море.

Ка-27М предназначен для ведения морской борьбы с подводными лодками и может использоваться на различных типах надводных кораблей. Вертолет имеет двухроторную соосную противовинтовую конструкцию. Поскольку у него нет хвостовой балки и рулевого винта, потери мощности невелики, при высокой маневренности. С учетом складывающихся лопастей этот вертолет можно припарковать на палубе даже сравнительно некрупного корабля.

Ка-27М оснащен новейшим противолодочным оборудованием, в том числе мощной автоматизированной подводной акустической станцией, опускающей гидролокатор в воду по тросу и способной обнаруживать субмарины на большем расстоянии, чем предшествующие версии. Вертолет также оснащен системой обнаружения магнитных аномалий в подводном магнитном поле, которая способна идентифицировать металлический корпус подлодки. Помимо этого, вертолет Ка-27М запускает гидроакустические буи, передает пассивные подводные акустические данные, а затем рисует подводные акустические карты через компьютер, чтобы направить вертолет для проведения противолодочных операций. По данным российских военных, Ка-27М способен эффективно обнаруживать подводные лодки на глубине 500 метров.

В качестве самостоятельной ударной силы Ка-27М может использовать собственное вооружение для проведения атак. Он способен нести различные типы боеприпасов, в том числе глубинные бомбы, противолодочные торпеды и авиационные противолодочные ракеты АПР-3.

В Sohu отметили, что ранние версии Ка-27 были способны запускать противокорабельные ракеты Х-35. Обладая самой современной аппаратурой обнаружения целей, новый вертолет Ка-27М может также использоваться в составе разведывательно-ударного комплекса ВМФ России. Ка-27М может передавать данные об обнаруженной цели на командный пункт, а затем осуществлять загоризонтную ракетную атаку с использованием «Яхонтов» или «Цирконов».

Относительно интереса КНР к закупке Ка-27М Sohu указывает: шесть лет назад, когда Ка-27М только вышел, Россия также хотела продать этот новый тип противолодочного вертолета Китаю. В то время характеристики авианосных вертолетов ВМС Китая были неудовлетворительными: тоннаж Zhi-9 был слишком мал, чтобы нести достаточно противолодочного оборудования. Новый противолодочный вертолет Zhi-18 слишком велик, он рассчитан для размещения на авианосцах и не подходит для использования на эсминцах. Противолодочный вертолет Zhi-20 находится в стадии разработки и пока он принят на вооружение, ВМС Китая не имеют 10-тонной противолодочной вертолетной платформы.

«Поэтому Россия не без оснований считала, что Китай может закупить партию Ка-27М в качестве неотложно требуемого флоту оборудования. Однако, глядя на это сейчас, ВМС Китая твердо и без колебаний нацелились на более совершенные противолодочные вертолеты Zhi-20. Об этом свидетельствует и тот факт, что даже ранее импортированные из России противолодочные вертолеты (Ка-28) не подвергались модернизации», – пишет Sohu.