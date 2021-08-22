В РИА «Новости» отметили, что гражданин РФ, который смог вплавь добраться до Японии, где сразу же попросил убежище, зовут Ваас Феникс Нокард.

Согласно словам журналистов, в прошлом россиянина звали Владимир. Он жил на Курильских островах в течение трех лет. Официально мужчина нигде не работал, живя в палатке или у знакомых. Отмечается, что около десяти лет назад его выдворили из Японии, так как он нарушил визовый режим. Его также арестовывали в Бали и Таиланде, обвиняя в подделке документов.

В СМИ сообщают, что Ваасу удалось доплыть до Хоккайдо, используя один только гидрокостюм. До этого он оставил своей подруге на берегу мотоцикл, попросив продать его, а затем отправить ему деньги. После прибытия в Японию 20 августа он обратился к местным властям, прося предоставить ему убежище.