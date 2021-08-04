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Японское издание Shūkan Gendai со ссылкой на украинский InformNapalm заявило, что в российских БПЛА «Орлан-10» применяются двигатели FG40. Их разрабатывает компания Saito Seisakusho, которая якобы поставляет свою продукцию в РФ по стандартным контрактам, а не по договорам для военно-промышленного комплекса.

Авторы рассказывают, что украинские военные сбили такой аппарат на Донбассе еще в 2016 году. Его передали экспертам, которые разобрали дрон до последнего винтика и наши множество импортных комплектующих производства США, ФРГ и Японии. Причем последняя оснастила БПЛА мощным мотором, который сегодня устанавливают многие производители беспилотников.

Производитель определил принадлежность мотора по фотографии, опубликованной в украинском издании. Он сообщил, что в основном двигатели продаются по 1 тысяче долларов, но отдельные модификации обходятся на 250 долларов дешевле. Какая именно версия установлена на российском дроне, не уточняется.

Японские эксперты заявляют, что «Орлан-10» был замечен сразу в нескольких боевых конфликтах, поэтому механизм контроля за реализацией двигателей в ближайшее время будет пересмотрен. Если РФ действительно использует моторы FG-40, то у нее возникнут проблемы. Впрочем, российская сторона информацию на подтвердила, а наличие ссылки на украинских «экспертов» автоматически порождает сомнения в достоверности данных.

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