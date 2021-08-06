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Сергей Шойгу, руководитель оборонного ведомства РФ, отметил, что прививочная кампания в российских вооруженных силах полностью завершена.

Согласно его словам, среди военнослужащих прививки от SARS-CoV-2 поставили 1 миллион 400 тысяч человек. Примерно 34 000 военных решили сделать повторные уколы от коронавируса. Он заявил, что ревакцинация в войсках будет продолжаться, отметив, что для призывников действует специальная программа вакцинации.

Министр обороны также сообщил, что в армии не было выявлено «антипрививочников», выступающих против вакцины. Он выразил надежду, что так будет продолжаться и в будущем, так как все осознают, что стоящие перед войсками задачи не предполагают наличия каких-либо новых рисков, ведь их без этого вполне достаточно.

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