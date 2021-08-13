Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сергей Аксенов, руководитель Крыма, раскритиковал отсутствие жесткой реакции правоохранителей на потасовку в городе Симферополь с участием кавказцев.

Согласно словам главы региона, он связался с руководителем МВД республики и поинтересовался у него, почему сотрудники полиции не стали использовать спецсредства против участников драки, и они все не лежали на земле лицами вниз. Он добавил, что просмотрел ролик с данным инцидентом и увидел, что жителю Крыма удар нанесли исподтишка. Затем гости региона слишком свободно вели себя с правоохранителями, угрожая им и хватая за форму.

Аксенов сообщил, что законы РФ действуют для всех граждан одинаково, независимо от того, откуда они приехали. Он отметил, что в регионе имеется достаточное количество полицейских для поддержания порядка. Все нарушения в отношении местных жителей будут тщательно рассматриваться, и никто их “закрывать” не собирается, заключил глава Крыма.

Вам может понравиться

Власти Казахстана назвали «языковые рейды» против русских «пещерным национализмом»

Даурен Абаев, замглавы Администрации казахского лидера, раскритиковал «языковые рейды», проводимые местными националистами, назвав их проявлением «пещерного национализма». Согласно его словам, большинство граждан Казахстана осуждают подобные действия. Он добавил, что такие

В США вновь связывают «гаванский синдром» с применением Россией СВЧ-оружия

Представители службы безопасности и разведки США встретились в Вашингтоне в рамках Объединенного совета разведывательного сообщества, чтобы активизировать межведомственное расследование так называемых «аномальных инцидентов со здоровьем» (AHI), о которых сообщили сотни

Штатные повара для школ оказались выгоднее сторонних операторов питания

В российских регионах немало проблем с организацией и качеством школьного питания. По этой причине школы Сахалина решили отказаться от аутсорсинга в этой сфере. Образовательные учреждения Петербурга пока не решаются на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 августа – небольшой дождь, до 21 °C | город Мытищи: погода, 13 августа – переменная облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 августа – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 августа – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 13 августа – пасмурно, до 32 °C | Подольск: погода, 13 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Армавир: погода, 13 августа – небольшой дождь, до 27 °C |