Сергей Аксенов, руководитель Крыма, раскритиковал отсутствие жесткой реакции правоохранителей на потасовку в городе Симферополь с участием кавказцев.

Согласно словам главы региона, он связался с руководителем МВД республики и поинтересовался у него, почему сотрудники полиции не стали использовать спецсредства против участников драки, и они все не лежали на земле лицами вниз. Он добавил, что просмотрел ролик с данным инцидентом и увидел, что жителю Крыма удар нанесли исподтишка. Затем гости региона слишком свободно вели себя с правоохранителями, угрожая им и хватая за форму.

Аксенов сообщил, что законы РФ действуют для всех граждан одинаково, независимо от того, откуда они приехали. Он отметил, что в регионе имеется достаточное количество полицейских для поддержания порядка. Все нарушения в отношении местных жителей будут тщательно рассматриваться, и никто их “закрывать” не собирается, заключил глава Крыма.