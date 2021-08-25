На проходящем в американском Колорадо-Спрингс «Космическом симпозиуме 2021» сенатор Джерри Моран, республиканец из штата Канзас, заявил, что «США вступили в новую космическую гонку», в которой их отставание следует считать недопустимым. Об этом сообщает американское военное издание Breaking Defense. Перевод представлен изданием discover24.ru.

«Я не верю, что наши астронавты, вернувшись на Луну, захотят, чтобы их приветствовали китайцы и русские. Вместо этого мы должны быть там, чтобы встречать их, когда они прибудут», – заявил сенатор Джерри Моран переполненному залу заседаний Космического симпозиума.

Хотя сперва он несколько озадачил аудиторию следующим высказыванием: «К сожалению, нет никаких сомнений в том, что мы отстаем в этой новой космической гонке». Так, Китай недавно привез образцы грунта с Луны, что сделало его третьей страной мира, сделавшей подобное. Еще один зонд должен отправиться на Луну в 2024 году. Хотя о новом космическом соглашении, подписанном Россией и КНР в марте, известно немного, но они взяли на себя обязательство построить «международную лунную научно-исследовательскую станцию».

Тем не менее, Моран ясно дал понять: он не думает, что США безнадежно отстают, но для того, чтобы наверстать упущенное, потребуется иная модель развития, чем та, которая подтолкнула Америку к высадке первых людей на другом небесном теле.

«Наша текущая модель, в которой государство диктует срок продукта или миссию, не работает с должной эффективностью. Государственные лаборатории на десятилетия отстают от лабораторий частного сектора. Так почему Вашингтон, округ Колумбия, все еще пытается заставить промышленность соблюдать государственные процедуры? Сила частной индустрии может быть реализована в полной мере, только когда правительство не встает у него на пути», – сказал Моран.

Он также добавил: «Свободная рыночная экономика Америки быстро набирает обороты, поскольку мы стремимся отправлять людей все дальше и дальше в космос. Сейчас мы запускаем космонавтов в космос с помощью наших коммерческих партнеров, и буквально в прошлом месяце мы стали свидетелями начала коммерциализации космоса».

Breaking Defense отмечает: сенатор Джерри Моран является главным представителем республиканцев в подкомитете Сената по ассигнованиям на торговлю, правосудие и науку, а также сопредседателем Сенатских слушаний по вопросам аэрокосмических сил, поэтому «имеет все возможности влиять на то, сколько денег тратится и как».

Хотя именно важность космоса для национальной безопасности лежала в основе рассуждений Морана о том, что Америка должна победить в возвращении людей на Луну – и, в конечном итоге, на Марс.

«Получение и сохранение космического превосходства над нашими противниками станет фактором, способствующим победе над почти равными угрозами в ближайшие десятилетия. Космос уже становится наиболее спорной областью боевых действий», – сказал он, и добавил, что США «заложили основу», чтобы «стать лидером в космической сфере».

«Мы вместе работали над воссозданием Национального космического совета. Благодаря этому стали свидетелем возрождения американских ракет, запуска американских астронавтов с американской земли с помощью коммерческих ракет-носителей, основания Космических сил США. Крайне важно, чтобы мы продолжали строить на этом фундаменте и в конечном итоге продвигали нас от возвращения на Луну к новым целям высадки астронавтов на Марс», – заключил Моран.