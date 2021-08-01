Представители южнокорейской компании Samsung сообщили об отмене выхода нового гаджета из флагманской линейки Galaxy Note.

Согласно их словам, в этом году не стоит ждать выхода новой модели из традиционной серии производителя. Вместо этого, его функции будут распределены между другими мобильными устройствами из линейки Galaxy. Ранее отмечалось, что компания решила отказаться от выпуска следующих версий Note из-за нехватки полупроводников.

В СМИ напоминают, что Samsung собирается анонсировать новые смартфоны уже 11 августа текущего года. Инсайдеры отмечают, что в рамках данной презентации будут показаны складные модели Galaxy Z Fold3 и Z Flip 3. Главной особенностью новых девайсов станет долговечность и многозадачность. Компания также может показать «умные» часы Galaxy Watch 4.