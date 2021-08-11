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Журналисты BBC выпустили фильм, в котором попытались разоблачить сотрудников «ЧВК Вагнера».

Редакция BBC в очередной раз совершила попытку напугать читателей страшной сказкой про «ЧВК Вагнера» в Ливии. Для этого журналисты сняли целый фильм, который основан на слухах и домыслах.

Журналисты утверждают, что в их распоряжении оказался планшет, принадлежащий «вагнеровцам». На него якобы были загружены карты с позывными.

В попытке придать своему материалу видимость расследования, журналисты воспользовались небезызвестным украинским сайтом «Миротворец» для поиска россиян по имеющимся позывным. Таким образом они обнаружили 36-летнего Федора Метелкина с позывным «Метла» и Андрея Воронцова с позывным «Селенга» – из-за протекающей в Бурятии реки.

Однако эксперты напоминают, что в практике спецслужб существует правило, согласно которому позывной не должен никоим образом пересекаться с фамилией или внешними данными агента.

Редакция Федерального агентства новостей связалась с россиянами, которых журналисты BBC причисляют к «ЧВК Вагнера». Они рассказали, что были шокированы своим появлением в расследовании BBC, поскольку ничем подобным они не занимались.

«Я в Африке никогда не был и быть не мог. Это же сказки, расскажешь кому — не поверят. Какое мое фото ливийцу показали?! Это шоу какое-то!», – возмущен Метелкин.

Уроженец Бурятии Владимир Анданов уже не первый раз сталкивается с работой псевдорасследователей. Ранее он уже появлялся в подобных материалах западных СМИ. Поэтому к таким ситуациям относится с юмором.

«Ржу каждый раз, когда такое выходит где-то на просторах интернета. Фотки с нашими приколами страйкбольными по всему миру уже разошлись. Мол, мы боевики. Не, ну у меня таких фоток реально гигабайты, могу скинуть любому желающему», – отметил мужчина.

Таким образом очередное «доказательство» BBC разбивается о простую проверку фактов.

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