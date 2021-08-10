читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты Русского географического общества (РГО) вскоре примутся за проведение второй стадии экспедиции, осуществляемой на Чудском озере и связанной с поисками следов Ледового побоища, произошедшего 779 лет назад.

В рамках предыдущего этапа исследователи смогли выяснить, как выглядел водоем 8 столетий назад, и найти стартовую точку для будущих работ. Теперь же они собираются отыскать следы той самой битвы. Для этого первым делом планируется снова обнаружить «Вороний камень», который впервые был найден в 1958 году. Сейчас он находится на дне озера, так как вода в нем за последние несколько веков поднялась на три метра.

В рамках грядущих поисковых работ эксперты будут использовать гидролокаторы, магнитометрию и водолазное снаряжение. Благодаря новым технологиям ученые надеются получить ответы на множество вопросов, подтвердив или опровергнув гипотезы, появившиеся еще в прошлом столетии.

Вам может понравиться

Эксперт объяснил, как один россиянин смог заразить коронавирусом 1,5 тыс. человек

Эдуард Шунков, эпидемиолог из РФ, решил разъяснить, как одному россиянину удалось инфицировать COVID-19 почти полторы тысячи человек. Согласно его словам, это произошло по причине эффективного взаимодействия коронавирусной инфекции с организмом

В Канаде обнаружили ранее неизвестный вид плотоядных растений

Группа канадских исследователей смогла найти в болотистой местности Северной Америки новый вид плотоядных растений. Им оказалась ложная асфодель. Этот цветок был впервые изучен еще 142 года назад, однако до нынешнего

Постковидный синдром «дельта»-штамма вызывает изменения в голосе

Константин Хоманов, терапевт из РФ, раскрыл особенности постковидного синдрома у людей, которые переболели «дельта»-штамом COVID-19. Медик отметил, что у выздоровевших пациентов наблюдается изменение голоса и продолжительное воспаление слизистых носа и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | город Мытищи: погода, 10 августа – переменная облачность, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 августа – переменная облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 10 августа – небольшой дождь, до 33 °C | Подольск: погода, 10 августа – переменная облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 10 августа – пасмурно, до 32 °C |