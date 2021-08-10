Специалисты Русского географического общества (РГО) вскоре примутся за проведение второй стадии экспедиции, осуществляемой на Чудском озере и связанной с поисками следов Ледового побоища, произошедшего 779 лет назад.

В рамках предыдущего этапа исследователи смогли выяснить, как выглядел водоем 8 столетий назад, и найти стартовую точку для будущих работ. Теперь же они собираются отыскать следы той самой битвы. Для этого первым делом планируется снова обнаружить «Вороний камень», который впервые был найден в 1958 году. Сейчас он находится на дне озера, так как вода в нем за последние несколько веков поднялась на три метра.

В рамках грядущих поисковых работ эксперты будут использовать гидролокаторы, магнитометрию и водолазное снаряжение. Благодаря новым технологиям ученые надеются получить ответы на множество вопросов, подтвердив или опровергнув гипотезы, появившиеся еще в прошлом столетии.